Jorge Jesus anseia inscrever o nome no icónico livro do Guinness, onde estão eternizados recordes vários.

Em conversa com Neymar, no ginásio, o técnico explicou que as 27 vitórias consecutivas são o objetivo. Por agora, o Al Hilal regista 21 triunfos consecutivos, amealhando festejos desde 25 de setembro.

«26 jogos consecutivos, só o Ajax o conseguiu. Se lá chegarmos entramos para o Guinness», disse Jesus. O avançado brasileiro, por sua vez, além de aparentemente espantado com este facto, pareceu até assustado com o desafio.

Ainda que o técnico refira que «só o Ajax» conseguiu tal proeza, a verdade é que o Al Hilal terá de alcançar as 28 vitórias consecutivas. Isto porque os The New Saints, do País de Gales, já triunfaram por 27 partidas consecutivas.

Se as partidas na Liga saudita parecem ser «pêra doce», maiores desafios estarão guardados na Liga dos Campeões da Ásia, como se viu esta semana, diante do Sepahan de José Morais.

O Al Hilal lidera o campeonato, com 17 vitórias e dois empates, e por 53 pontos, guardando uma vantagem de sete pontos em relação ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.