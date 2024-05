O triunfo do Borussia Dortmund por 1-0 sobre o PSG foi motivo de festa (a dobrar) para os adeptos da casa.

Isto porque os comandados de Edin Terzic garantiram uma das duas vagas extra na Liga dos Campeões, disponíveis perante o ranking dos países na UEFA. Este cenário confirma a presença de cinco clubes alemães na próxima edição da Champions, sendo eles o Dortmund, o Leipzig, o Estugarda, o Bayern Munique e o recente campeão germânico Bayer Leverkusen. Referir que tanto o Estugarda como o Leipzig viram a participação na Champions em 2024/25 ser confirmada na noite desta quarta-feira.

Recordar que a primeira vaga já estava na posse do campeonato italiano, sendo que neste momento esse lugar está a ser ocupado pela Roma, que tem 59 pontos e mais um jogo que a Atalanta, com 57 e no sexto lugar.

Ambas as equipas podem garantir a presença na Liga dos Campeões por outra via, já que se encontram ainda em prova na Liga Europa e caso vençam, confirmam a presença na competição dessa mesma maneira.