Mergulhado nos lugares de despromoção até há bem poucas semanas, o Lyon deu nesta sexta-feira mais uma prova de que está em franca recuperação, ao vencer em casa o Nice, atual segundo classificado da Ligue 1 apenas atrás do inalcançável PSG.

O internacional português Anthony Lopes e o ex-Benfica Nemanja Matic foram titulares no Lyon, que nos minutos iniciais ainda apanhou um grande susto, quando Mohamed-Ali Cho, extremo do Nice, acertou no poste esquerdo.

Aos 21 minutos, os anfitriões chegaram ao 1-0, num bom desenho ofensivo bem concluído por Orel Mangala, que assinou o único golo do jogo.

Com este resultado, o Lyon eleva para quatro o número de vitórias consecutivas (três para o campeonato e uma para a Taça de França) e sobe, ainda que à condição, para o 11.º lugar. Já o Nice pode ser ultrapassado nesta ronda por Mónaco e Brest, caindo do 2.º para o 4.º lugar.

