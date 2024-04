Foram precisos oito polícias para deter, na madrugada deste sábado, Billy Vinupola, jogador de râguebi que estava a causar distúrbios num bar em Maiorca.

Com 1,88 metros e 126 quilos, o possante internacional inglês deu luta aos agentes da Guardia Civil e só mesmo com dois choques elétricos é que acabou por ser imobilizado.

Num vídeo captado pelas câmaras de segurança é possível assistir a todo o momento da detenção de Vinupola, que aconteceu por volta das 04h30 da manhã de sábado.

Além da detenção, o atleta recebeu quatro meses de pena suspensa e uma multa de 740 euros, segundo apurou a CNN. Billy Vunipola estreou-se em 2013 pela seleção de Inglaterra e desde então já soma 75 internacionalizações.

Entretanto, o jogador já se pronunciou sobre o sucedido e em comunicado garantiu não ter existido qualquer tipo de violência, ao contrário do que tinha sido dito na comunicação social.

«Vi-me envolvido numa situação complicada quando estava a sair de um bar em Maiorca. Ao contrário do que foi escrito na imprensa não existiu qualquer tipo de violência e eu não ameacei ninguém. A investigação terminou e agora regresso ao Reino Unido, com a garantia de que vou cooperar com o processo aberto pelos Saracens (clube onde atua). Termino com um pedido de desculpas a todos os envolvidos no incidente», pode ler-se.