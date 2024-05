Sérgio Conceição não passou ao lado do feito do PAOK, que conquistou o campeonato grego no passado domingo, um título que escapava desde 2019.

«Parabéns a este enorme clube, a milhares de corações apaixonados! Campeões, uma vez mais», escreveu o treinador do FC Porto nas redes sociais.

Recorde-se que Conceição terminou a carreira no emblema de Salónica, que representou como jogador entre 2008 e 2010, antes de assumir o cargo de diretor desportivo.