Pinto da Costa foi suspenso por 35 dias e multado em cinco mil euros devido às declarações após jogo com o Estoril.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação, após uma participação, que conduziu a um processo de instrução da Comissão de Instrutores da Liga, que considerou preenchido o ilícito e apontou para uma acusação.

Pinto da Costa, recorde-se, confessou integralmente e sem reservas os factos, pelo que o Conselho de Disciplina deu seguimento ao processo e castigou o presidente do FC Porto, acompanhando a acusação da Comissão de Instrutores, dentro dos prazos regulamentares.

Ora este castigo podia afastar o presidente do FC Porto da tribuna presidencial do Estádio Nacional, onde no dia 26 de maio o FC Porto disputa a final da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Há, no entanto, uma ressalva importante. Pinto da Costa pode impugnar a decisão para o Pleno do Conselho de Disciplina, o que teria efeitos suspensivos. Se o Pleno mantiver a decisão, Pinto da Costa pode recorrer ao TAD e pedir providência cautelar, o que lhe permitiria estar na final da Taça de Portugal, na despedida após 42 anos de presidência do FC Porto.

Isto porque, refira-se, embora Villas-Boas tome posse na próxima semana, Pinto da Costa deve manter-se mais algumas semanas como presidente da SAD em exercício.