Depois de quatro jogos sempre a sair do banco, Gonçalo Guedes foi titular no empate do Villarreal na receção ao Getafe (1-1).

O avançado ex-Benfica protagonizou alguns bons momento e aos 12 minutos ainda introduziu a bola na baliza dos visitantes, mas em fora de jogo.

Apesar do maior domínio de jogo do Villarreal, foi o Getafe a colocar-se na dianteira. Aos 24 minutos, Mosquera cortou um livre de Greenwood para zona proibida e Maksimovic disparou para o 1-0 do conjunto de Madrid.

O Villarreal empatou ao minuto 55 pelo lateral-esquerdo Alberto Moreno, que voltou aos golos mais de dois anos depois.

Gonçalo Guedes, refira-se, esteve em campo o jogo todo, o que não acontecia desde dezembro de 2022, ainda antes dos dois empréstimos ao Benfica.

Com este resultado, o Villarreal somou o terceiro empate seguido na Liga espanhola, na qual segue no 13.º posto com 26 pontos. O Getafe está mais confortável, com 34 pontos e no 10.º lugar.

VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN