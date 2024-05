O Cuiabá decidiu optar pela contratação de Petit e deixou de lado as conversas avançadas com João Pedro Sousa, segundo apurou o Maisfutebol. A negociação, inclusive, já está no processo de troca de documentação.

Petit, na verdade, sempre foi um dos favoritos do emblema brasileiro, mas tinha em mãos uma oferta tentadora do futebol asiático, por isso as primeiras conversas não avançaram.

Com pressa para escolher o substituto do também português António Oliveira, hoje no Corinthians, o Cuiabá começou por tentar Álvaro Pacheco, mas o treinador do V. Guimarães não mostrou disponibilidade para deixar a equipa minhota antes do final da época. Na tarde desta quarta-feira reuniu com João Pedro Sousa e esperava fechar acordo nas horas seguintes.

No entanto, durante esta quarta-feira o nome de Petit voltou a surgir. O técnico, que está livre desde que deixou o Boavista em dezembro passado, repensou, rejeitou a proposta que tinha em mãos da Ásia e resolveu aceitar o desafio no Brasil.