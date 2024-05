O Benfica não entra em campo esta quarta-feira, mas será, de certeza, um espectador atento da final da Liga Europa desta noite, entre a Atalanta e o Bayer Leverkusen.

Tudo porque as águias, apesar de terem terminado o campeonato no segundo lugar, podem ver carimbado o acesso, de forma direta à Liga dos Campeões. Para isso, basta que o Leverkusen vença a final de Dublin, no Estádio Aviva.

Mas caso esse cenário não se confirme, o clube da Luz ainda pode apurar-se diretamente para a Champions.

Se a Atalanta vencer, o Benfica fica a torcer para que o emblema italiano termine a Serie A dentro do top quatro para poder saltar a terceira pré-eliminatória e o playoff de acesso à Prova Milionária.

Neste momento, a Atalanta é a quinta classificada do campeonato italiano, a dois pontos do Bolonha e da Juventus. No entanto, o conjunto de Bérgamo tem um jogo em atraso, o qual só será realizado no dia 2 de junho, frente à Fiorentina.