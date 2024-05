Nemanja Matic passou por Chelsea, Manchester United, Roma e está agora ao serviço do Lyon, mas confessou que em nenhum clube sentiu tanta pressão como no Benfica. O médio sérvio recordou as épocas que passou na Luz e a exigência dos adeptos encarnados, que ultimamente até têm manifestado o desagrado com Roger Schmidt e a equipa.

«A pressão depende da mentalidade das pessoas. A maior pressão que senti como jogador de futebol, mesmo sem bem-aceite, foi no Benfica. Havia muita pressão. Lembro-me de uma temporada em que ganhámos quase todos os jogos na Liga e empatámos pela primeira vez, 2-2 ou 1-1, e havia 300 adeptos à nossa espera no estádio. E tínhamos vencido 15 jogos antes disso», começou por dizer ao podcast Alesto.

«Podes sentir, podes sentir no ar. Quando o Benfica não vence é como se alguém tivesse morrido. É assim que eles vivem. É o mesmo para os jogadores, para as pessoas que trabalham no clube, para os treinadores. Enquanto nesta parte da Europa as pessoas são um pouco mais compostas. Eles lidam mal com as derrotas, é um pouco dramático, o que também é melhor em algumas situações», completou.

Matic passou duas temporadas e meia no Benfica, entre 2011 e 2014. Nesse período, conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.