André Villas-Boas e Jorge Nuno Pinto da Costa, depois da aguerrida campanha eleitoral que protagonizaram, trocaram esta quarta-feira um caloroso abraço no Dragão Arena e arrancaram aplausos dos adeptos presentes.

Um momento inesperado que aconteceu no decorrer de um jogo da equipa feminina de voleibol, com o presidente eleito a subir à tribuna de honra, no final do segundo set, para cumprimentar o presidente ainda em funções. Os dos presidentes acabaram por trocar um abraço, para delírio dos adeptos presentes, que aplaudiram o gesto e cantaram no nome do presidente octogenário.

André Villas-Boas, que vai tomar posse a 7 de maio, já tinha falado aos jornalistas, à entrada do Dragão Arena, pedindo maior celeridade na passagem de poderes da SAD.

Veja o momento aplaudido pelos adeptos portistas:

Este foi, de restp, o último troféu na «Era» Pinto da Costa, já que o FC Porto se sagrou tetracampeão nacional de voleibol feminino, após derrotar o Colégio Efanor por 3-0.

Recordar que esta terça-feira, o ainda presidente dos azuis e brancos recebeu a equipa de hóquei em patins, para receber a mais recente Taça de Portugal da modalidade, conquistada frente ao Óquei de Barcelos.