André Villas-Boas vai tomar posse como presidente do FC Porto na tarde de 7 de maio (terça-feira). Tal como havia avançado o Maisfutebol, o evento está agendado para as 12h, no Estádio do Dragão.

«Em cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 62.º dos Estatutos do Futebol Clube do Porto, designo o dia 7 de maio de 2024, pelas 12h, no Estádio do Dragão, para a tomada de posse dos Órgãos Sociais eleitos na Assembleia Geral Eleitoral», lê-se no despacho publicado na tarde desta segunda-feira por José Lourenço Pinto, atual presidente da Mesa da Assembleia Geral.

O evento assinalará a tomada de posse de André Villas-Boas, presidente da direção, António Tavares (Assembleia Geral), Angelino Ferreira (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Fernando Freire de Sousa (Conselho Superior).

Os novos órgãos sociais do FC Porto:

DIREÇÃO

Presidente

André Villas-Boas

Vice-Presidentes

Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto

João Begonha da Silva Borges (pelouro financeiro)

Tiago Filipe da Veiga Guarda Gomes de Madureira

Francisco António Miranda Araújo

José Luís Gomes de Andrade



Vogais

Alberto de Sousa Babo

Teresa Paula Dias Figueiras

Joana Pinto Leite César Machado Ortigão de Oliveira



MESA DA ASSEMBLEIA GERAL



Presidente

António Manuel Lopes Tavares



Vice-Presidente

Jorge Manuel Araújo de Sousa Basto



Secretários

Susana Abreu Alves Pereira Furtado de Mendonça

Vasco Miguel Barros Leal Cardoso

Vasco Bruno de Figueiredo Azeredo



Suplentes

Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis

José Manuel Duque Rodrigues

Mafalda Leão e Seabra Ortigão de Oliveira



CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR



Presidente

Angelino Cândido de Sousa Ferreira



Vice-Presidente

Carlos Manuel Maia da Rocha Nunes



Secretário

Rui Edgar Peixoto Araújo Duarte



Relatores de Contas

Rui Manuel Pais Brochado

Carlos Afonso Dias Leite Freitas dos Santos



Relator de Contencioso

Sofia da Costa Pimenta de Sá Azeredo

Relator de Sindicância

António Maria da Fonseca Côrte-Real Souto Neves



Suplentes

João Pedro Martins Costa

Miguel Paulo Pais Brochado

CONSELHO SUPERIOR

António Tavares (presidente da Mesa da Assembleia Geral), Fernando Freire de Sousa (presidente do Conselho Superior), Alberto Castro, Alexandre Teixeira dos Santos, Álvaro Magalhães, Américo Aguiar, Ana Cristina Nunes Costa, Anabela Monteiro, António Ferreira da Silva, Cristiana Vieira, Deocleciano Carvalho, Eduardo Vítor Rodrigues, Francisco Teles de Menezes, Joana Carvalho, Luís Miguel Osório, Manuel Pizarro, Maria Brás Marques, Matilde Ribeiro, Miguel Brás da Cunha, Paulo Ramalheira Teixeira e Vitória Bastos.