O Chelsea já está no mercado em busca de um novo técnico e, segundo apurou o Maisfutebol, trabalha com dois nomes preferenciais para arrancar a próxima temporada: o italiano Roberto de Zerbi, do Brighton, e Marco Silva, do Fulham.

Ambos, este momento, são os nomes mais bem cotados no bastidores para ocupar a cadeira deixada pelo argentino Maurício Pochettino, cuja saída foi anunciada esta terça-feira, numa rescisão por mútuo acordo.

De Zerbi, na verdade, há meses é visto como uma forte opção para assinar pelos blues. Inclusive, já foi entrevistado pelos dirigentes do emblema londrino.

Marco Silva, que tem mais uma temporada de contrato com o Fulham, também agrada. Está no futebol inglês, recorde-se, desde 2016, tendo representado antes Hull City, Watford e Everton.

Na Imprensa inglesa, por sua vez, outros nomes surgem como eventuais possibilidades, entre eles o alemão Sebastian Hoeness, do Estugarda, e o inglês Kieran McKenna, do Ipswich Town.