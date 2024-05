A Ovarense foi ao Dragão Arena bater o FC Porto por 73-70 no primeiro jogo das meias-finais dos play-offs do campeonato de basquetebol. A equipa da casa até chegou ao final do primeiro quarto com uma vantagem confortável de onze pontos, mas depois permitiu a recuperação dos visitantes que acabaram por virar o resultado na segunda parte do jogo.

Depois de já ter deixado o Sporting pelo caminho, nos quartos de final, a Ovarense volta agora a surpreender ao impor a primeira derrota ao FC Porto nos play-off. A equipa comandada por Fernando Sá até entrou bem no jogo e rapidamente destacou-se no marcador, chegando a ter uma vantagem de 18 pontos, mas chegou ao final do primeiro quarto a vencer por 27-16.

No entanto, equipa de Ovar recuperou no segundo quarto e chegou ao intervalo já com uma diferença reduzida de cinco pontos (44-39), que acabou por ser anulada no terceiro quarto.

Com o jogo empatado à partida para o último quarto, o jogo seguiu tenso, mas a equipa de Ovar acabou por vencer por 73-70. O FC Porto ainda tentou um empate com um triplo, mas a bola não entrou.

Jamir Harris (21 pontos) e Jeremiah Bailey (18) foram os grandes destaques na vitória da Ovarense que, agora, volta a visitar o Dragão Arena, para o segundo jogo, na próxima quinta-feira (20h).

O terceiro duelo está agendado para a Arena de Ovar, na tarde de domingo (15h). Se necessária, a quarta partida será na terça-feira (19h).

Na outra meia-final o Benfica defronta esta quarta-feira a Oliveirense (21h). Esta fase do play-off é decidida à melhor de cinco jogos.