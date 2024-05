André Villas-Boas manifestou-se satisfeito por poder tomar posse já no próximo dia 7 de maio, mas defende que a passagem de testemunho da direção da SAD devia também ser antecipada, de forma a poder começar a preparar a nova época o mais cedo possível.

«Podemos já considerar que é uma vitória a 7 de maio. Graças ao doutor Lourenço Pinto e às suas diligências, conseguimos antecipar por alguns dias, não é uma grande vitória, porque numa situação destas, ainda por cima com uma vitória tão expressiva, o processo teria de ser acelerado», começou por dizer o novo presidente do FC Porto, à entrada do Dragão, onde foi assistir a um jogo de voleibol da equipa feminina.

Villas-Boas respeita as opções de Pinto da Costa, mas pede, pelo menos, «cooperação», para que que se possam começar a resolver problemas. «Tendo em conta a história do senhor presidente, temos de respeitar, sendo que não nos satisfaz de modo algum, porque há temas muito quentes para resolver. Há um problema enorme de tesouraria como todos bem sabemos, que é preciso atacar o quanto antes, pelo que amanhã esperamos a máxima cooperação por parte da SAD do FC Porto para poder cooptar o doutor Pereira da Costa para iniciar as funções na sociedade desportiva e ter controlo sobre documentos, ordens e todos os contratos a que temos de ter acesso», prosseguiu.

A reforçar a sua posição, Villas-Boas dá os exemplos do que aconteceu depois das últimas eleições no Benfica e no Sporting. «Há muitas questões que não são tão fáceis de resolver do ponto de vista jurídico e burocrático, porque toma-se conta do clube, mas há situações em que não poderemos mexer se não houver a máxima cooperação por parte dos órgãos sociais da SAD. Nos outros clubes houve demissão imediata, houve assembleias gerais de destituição dos órgãos sociais que foram marcadas em antecipação, neste caso não há e não vejo motivo nenhum», destacou ainda o presidente eleito dos dragões.