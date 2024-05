O Sporting vai estrear o equipamento principal da próxima época na receção ao Desp. Chaves, no próximo sábado.

Em comunicado, os leões anunciam que a camisola será de homenagem a Francisco Stromp, no centenário da despedida do antigo atleta e dirigente do clube.

Essa, de resto, foi uma hipótese já adiantada pelo Footy Headlines, site especialista em equipamentos desportivos.

O Sporting recebe o Desp. Chaves no próximo sábado, a partir das 18h00, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga.

O COMUNICADO DO SPORTING:

«Não é o Sporting que se orgulha do nosso valor. Nós é que nos devemos sentir honrados por ter esta camisola vestida” – Francisco Stromp.

Na época de 1923/1924, Francisco Stromp vestia pela última vez a camisola. O seu legado ficou para sempre, eternizado no Sócio n.º 3 e perdura vivo no tempo.

Dois anos mais tarde, em 1926, Salazar Carreira introduzia a camisola listada verde e branca no rugby, que seria adoptada transversalmente em 1928 até aos dias de hoje.

No centenário da última época do fundador, atleta, capitão, dirigente e lenda do Clube o Sporting CP lança orgulhosamente, em sua homenagem, o 1.º equipamento da época 2024/2025.

O jogo contra o GD Chaves, no próximo sábado, que encerra uma época de recordes, será o momento escolhido para este lançamento tão especial.

A camisola que representa a fusão entre passado e presente. Que valoriza a fusão de tudo o que fomos e somos.

Nós Somos o Nosso legado.»