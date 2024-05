O Sporting estará a preparar o lançamento do novo equipamento Stromp para a próxima temporada, segundo está a adiantar o site Footy Headlines, especialista em equipamentos desportivos, revelando que o clube de Alvalade pretende, desta forma, assinalar uma data importante relativa ao personagem que se confunde com a história do clube.

O site de referência mostra imagens da nova camisola Stromp, já com o escudo de campeão ao centro e o Footy Headlines adianta que a nova camisola, que será lançada no próximo mês de junho, pretende assinalar a data do último jogo de Francisco Stromp pelo Sporting em 1924, há, portanto, um século.

Francisco Stromp, nascido a 21 de maio de 1892, foi jogador, capitão, treinador, dirigente e sócio fundador do Sporting. O seu nome, além da camisola, tradicionalmente o terceiro equipamentos dos leões, também está associado ao mais alto galardão atribuído pelo Sporting.