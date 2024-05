A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, por unanimidade, um voto de saudação ao Sporting, pela conquista do título de campeão da época 2023/24, e também aos adeptos do clube, pela forma como festejaram na cidade.

«Uma instituição com um palmarés riquíssimo, que soma momentos inesquecíveis e que faz do ecletismo desportivo a sua grande bandeira. A época desportiva 2023/24 marca mais um ponto alto dessa história, resultado da concretização prática do lema que consta do registo do clube», assinala a CML, em comunicado, datado de quarta-feira.

O município saudou «todos os atletas, equipa técnica, pessoal de apoio e dirigentes que se sagraram campeões nacionais», mas também «os sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal, que apoiaram e celebraram a vitória do seu clube, com um comportamento cívico digno de nota positiva».

A CML salientou que o Sporting «é das instituições mais importantes» da capital portuguesa, «exemplo de serviço, pelo desporto, ao país e, em particular, à cidade», considerando que o clube de Alvalade é «um privilégio para Lisboa».

O Sporting sagrou-se no domingo campeão português pela 20.ª vez e os adeptos festejaram a conquista por toda a cidade de Lisboa, mas concentrando-se na praça do Marquês de Pombal, onde as celebrações se prolongaram pela madrugada de segunda-feira e contaram com a presença de jogadores, treinadores e dirigentes do clube.