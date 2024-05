O antigo guarda-redes Beto Pimparel, que representou FC Porto e Sporting, antecipa que a final da Taça de Portugal entre os dois clubes vai ser «extraordinária» e sublinhou que «há muita coisa em jogo», nomeadamente a hipótese de os dragões vencerem um título em 2023/24 e de os leões conquistarem a sétima “dobradinha” do clube, a primeira desde 2001/02.

«Será uma final extraordinária entre clubes que eu representei e pelos quais tenho muito carinho e amor. Espero que possa ser uma excelente propaganda para o final da temporada, após termos tido um campeonato belíssimo e competitivo», apontou, em declarações à comunicação social, à margem da inauguração do primeiro campo do projeto Footpark, que envolve 32 pequenos recintos de futebol dirigidos às comunidades, na Senhora da Hora, em Matosinhos.

«Há mais de duas décadas que o Sporting não estava tão perto de chegar a uma “dobradinha”. Está perto disso, tal como o FC Porto está perto de conquistar, pelo menos, um título esta época. Há muita coisa em jogo para as duas equipas, mas, acima de tudo, está o prestígio. Os dados estão lançados e ingredientes não vão faltar. Espero que seja verdadeiramente um grande espetáculo para quem o vai ver», vincou o antigo guardião, de 42 anos.

FC Porto tem 19 títulos na Taça de Portugal e o Sporting 17, ambos abaixo do Benfica, recordista com 26. As duas equipas defrontam-se a 26 de maio, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, na final da 84.ª edição da Taça.

Beto ganhou a Taça de Portugal por duas vezes com o FC Porto, nas épocas 2009/10 e 2010/11, a última delas com André Villas-Boas, agora presidente do FC Porto, como treinador. «Desejo toda a sorte do mundo ao André Villas-Boas. À parte de ter sido meu treinador, é um amigo e, neste momento, é presidente de um dos clubes pelos quais tenho um carinho extraordinário. A única coisa que posso desejar a ele e ao FC Porto é sucesso e sorte. O André Villas-Boas tem capacidade e competência», comentou.