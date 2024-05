O FC Porto esgotou os bilhetes para a final da Taça de Portugal, informou o clube esta sexta-feira.



Os ingressos para o Clássico com o Sporting no Jamor «disponibilizados a partir da passada quarta-feira foram todos vendidos e, por isso mesmo, já se encontram esgotados», lê-se no site dos dragões.



De resto, o Sporting também já tinha anunciado ter esgotado os bilhetes para o encontro que marca o encerramento da época nacional.



O «Clássico» está agendado para a tarde de 26 de maio, no Jamor.