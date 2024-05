A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai submeter uma denúncia à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), face à venda de bilhetes que acontecem no mercado paralelo.

De acordo com uma fonte da FPF, alguns sites especializados estão a revender os ingressos para o jogo entre Sporting e FC Porto, do próximo dia 26 de maio, por valores entre os 200 e os 600 euros. Além disso, o organismo quer instaurar uma denúncia, «para instauração do competente processo-crime e para fazer cessar a venda de bilhetes nesses sites».

Recordar que esta quarta-feira, a FPF anunciou que os bilhetes disponibilizados no site ficaram esgotados, sendo que os adeptos podiam comprar os mesmos junto de ambos os clubes, que vendem segundo «os próprios critérios e canais».

O preço dos bilhetes está entre os 20 e os 40 euros e os sócios com lugar anual têm prioridade para os adquirir.

FC Porto e Sporting defrontam-se no próximo dia 26 de maio, domingo, às 17h15, no Estádio Nacional.