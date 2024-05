A equipa feminina de voleibol do FC Porto garantiu esta quarta-feira o tetracampeonato ao bater o PV2014 Colégio Efanor, no quinto jogo dos play-off, por 3-0 (26-24, 25-17 e 26-24), num jogo que ficou marcado por um abraço entre Pinto da Costa e André Villas-Boas no Dragão Arena.

Depois de duas vitórias para cada lado, a equipa comandada por Miguel Coelho impôs-se na «negra» com uma vitória por 3-0 e, desta forma, garantiu o quarto título consecutivo, à partida, o último da era de Pinto da Costa, uma vez que Villas-Boas irá tomar posse no próximo dia 7.

A festa do FC Porto: