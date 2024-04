O Benfica venceu este domingo o Sporting, por 3-1, no terceiro jogo da final do campeonato nacional de voleibol. As águias estão agora a um triunfo do título.

No Pavilhão da Luz, os leões até entraram melhor e ganharam o primeiro set, por 31-29, mas a partir desse momento só deu Benfica.

A equipa de Marcel Matz empatou logo a seguir, com um triunfo no segundo parcial por 25-21, e venceu de forma clara os dois últimos sets: 25-20 e 25-17.

O jogo quatro está agendado para a próxima quarta-feira, dia 1 de maio, no Pavilhão João Rocha: em caso de triunfo, o Benfica vence o campeonato – o quinto consecutivo.