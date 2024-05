Liverpool e Aston Villa empataram esta segunda-feira 3-3 no Villa Park, em Birmingham, num jogo frenético que começou com um autogolo anedótico do campeão do mundo Dibu Martínez e que contou com uma recuperação espetacular da equipa de Unai Emery na ponta final da partida.

Um jogo que, nesta altura, era mais importante para a equipa da casa que, com uma vitória, poderia assegurar, desde já, a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, mas o jogo começou da pior forma para a equipa comandada por Unai Emery.

Num cruzamento que parecia inofensivo de Harvey Elliott da direita, Dibu Martinez tentou agarrar a bola junto ao primeiro poste, mas deixou-a escapar entre as luvas e, quando a tentou recuperar, empurrou-a para a própria baliza.

Estavam decorridos apenas 64 segundos de jogo e o Liverpool, sem rematar, estava na frente do marcador. A verdade é que a equipa da casa reagiu bem e chegou ao empate, dez minutos depois, após um grande trabalho de Ollie Watkins [13.ª assistência da época] sobre a ala e finalização de Youri Tielemans.

Um golo que motivou a equipa da casa e o jogo tornou-se ainda mais aberto, mas foi o Liverpool que recuperou a vantagem, aos 23 minutos, depois de uma combinação entre Luis Diaz e Salah sobre a esquerda, com cruzamento para o segundo poste onde apareceu Cody Gakpo a encostar. O Liverpool chegava, assim, em vantagem ao intervalo, mas o jogo estava totalmente em aberto.

O Aston Villa estava mais longe do objetivo de garantir, desde já a Champions, e mais longe ficou depois de Quansah, na sequência de um livre de Elliot, marcar de cabeça o 3-1 para os visitantes. O jogo seguiu tenso e o Aston Villa chegou a comemorar o 3-2, logo a seguir, aos 52 minutos, mas, desta vez, Watkins estava adiantado e não valeu.

Com os minutos a correram para o final, o jogo parecia sentenciado, mas os últimos minutos foram uma verdadeira loucura.

Aos 85 minutos, Jhon Durán Palacio reduziu mesmo a diferença no marcador, mas, na resposta, Darwin Nuñez também marcou. No entanto, o golo do ex-benfiquista acabaria por ser anulado, por fora de jogo, e no reinício do jogo, Palacio, com alguma sorte, voltou a marcar, nivelando o resultado, aos 88 minutos, para delírio dos adeptos. Um golo estranho, com Moussa Diaby, em corrida, a cruzar tenso, e Palacio, na passada, a rematar com o joelho. Um golo que deixou Unai Emery louco, a festejar junto à linha.

Ainda houve nove minutos de compensação, muita tensão sobre o relvado, mas não houve mais golos.

Com este empate, o Aston Villa ainda não garante o quarto lugar, uma vez que o Tottenham tem ainda um jogo em atraso, mas consegue manter uma vantagem confortável, de cinco pontos, sobre os Spurs, na defesa de uma posição que vale muitos milhões.

