Andreas Schjelderup é uma das novidades na convocatória da Noruega para os particulares de junho, frente a Kosovo e Dinamarca.

O extremo de 19 anos emprestado pelo Benfica ao Nordsjaelland terminou a época em bom plano e estreia-se assim nos convocados da seleção principal, assim como Jostein Gundersen, jogador do Bodo/Glimt.

«O Schjelderup tem estado em boa forma e esteve bem no play-off do campeonato dinamarquês. Queremos observá-lo e, após um diálogo com a equipa técnica dos sub-21, concordámos que esta era uma boa decisão», disse o selecionador Stale Solbakken, em conferência de imprensa.

Esta temporada, Schjelderup somou dez golos e 11 assistências em 37 jogos pelo Nordsjaelland. Vai agora regressar ao Benfica e integrar a pré-época de 2024/25.

Os convocados da Noruega:

Guarda-redes: Mathias Dyngeland, Orjan Nyland e Egil Selvik;

Defesas: Kristoffer Ajer, Jostein Gundersen, Hanche-Olsen, Marcus Pedersen, Julian Ryerson, David Wolfe e Leo Ostigard;

Médios: Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bob, Aron Donnum, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Hugo Vetlesen e Martin Odegaard;

Avançados: Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen e Alexander Sorloth.