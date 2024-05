A UEFA anunciou esta quarta-feira os locais das finais das competições europeias nos próximos anos.

Na Liga dos Campeões, a final de 2026 será na Hungria, em Budapeste, na Puskás Arena. Em 2027, a decisão está suspensa até setembro, «sujeita às informações que vierem a ser prestadas pela Federação Italiana de Futebol sobre os planos de remodelação do Estádio San Siro, em Milão».

Na Liga Europa, a decisão de 2026 será acolhida pela Turquia, no Estádio do Besiktas, em Istambul. Istambul, recorde-se, foi palco da final da Champions League de 2023 – partida realizou-se no Estádio Olímpico de Ataturk.

Já a final de 2027 será jogada na Alemanha, no Estádio Frankfurt, casa do Eintracht Frankfurt.

Curiosamente, as finais da Liga Conferência têm algumas semelhanças com as da Liga Europa: em 2026, será em Leipzig, Alemanha, na RB Arena. Em 2027, viaja para a Turquia, já que o Estádio do Besiktas receberá nova final europeia.

Por último, a final da Liga dos Campeões feminina de 2026 será disputada no Estádio Ullevaal, em Oslo, capital da Noruega.

A decisão para 2027 fica para depois, uma vez que foi aberto novo concurso: a única candidatura até agora foi da cidade de Estugarda, mas como já há finais atribuídas em 2026 e 2027 à Alemanha – Liga Europa e Liga Conferência –, terá de ser encontrado outro local.