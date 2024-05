O selecionador escocês, Steve Clarke, anunciou esta quarta-feira a convocatória provisória de 28 jogadores para o Euro 2024, que se realiza na Alemanha.

As principais novidades são Ross McCrorie e Ben Doak: o médio do Bristol e o avançado do Liverpool não têm qualquer internacionalização, mas estão na lista para o Europeu. Doak, de resto, está mesmo em estreia na seleção A, ele que é internacional sub-21.

Desta lista de 28 futebolistas, refira-se, Clarke vai ter de cortar pelo menos dois nomes, já que o máximo de jogadores que poderá levar ao torneio são 26.

A seleção escocesa, refira-se, está inserida no grupo A do Euro 2024: vai defrontar a Alemanha, a Suíça e a Hungria. Antes, faz dois particulares diante de Gibraltar e Finlândia.

A PRÉ-CONVOCATÓRIA DA ESCÓCIA:

Guarda-redes: Zander Clark, Craig Gordon, Angus Gunn e Liam Kelly;

Defesas: Liam Cooper, Grant Hanley, Jack Hendry, Scott McKenna, Ross McCrorie, Ryan Porteous, Anthony Ralston, Andrew Robertson, John Souttar, Greg Taylor e Kieran Tierney;

Médios: Stuart Armstrong, Ryan Christie, Billy Gilmour, Ryan Jack, John McGinn, Callum McGregor, Kenny McLean e Scott McTominay;

Avançados: Ché Adams, Ben Doak, Lyndon Dykes, James Forrest e Lawrence Shankland.