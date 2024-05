O selecionador austríaco, Ralf Rangnick, divulgou esta terça-feira a lista de 29 convocados para o Euro 2024, que decorre este verão na Alemanha.

Da convocatória, destaque para a ausência notada de David Alaba, capitão e figura da equipa: o defesa-central do Real Madrid continua a recuperar de uma grave lesão no joelho, sofrida no final de 2023, e é baixa para o torneio.

Ainda assim, Alaba vai integrar o estágio da seleção da Áustria e dar apoio fora do campo, anunciou Rangnick.

«É uma pena que ele não esteja disponível. (…) Ele mostrou-se disponível para integrar o estágio, por isso estou muito feliz que isso seja possível. Vai juntar-se a nós a partir de 4 ou 5 de junho», afirmou o treinador.

Ralf Rangnick, diga-se, chamou 29 futebolistas, pelo que terá de cortar três nomes antes do início oficial do Europeu. Além disso, o técnico divulgou também a lista de reservas, a saber: Daniel Bachmann, Cican Stankovic, Samson Baidoo, Marco Friedl, Muhammed Cham, Christoph Lang, Dejan Ljubicic, Manprit Sarkaria, Kevin Stöger, Junior Adamu, Guido Burgstaller e Benedikt Pichler.

A Áustria integra o grupo D do Euro 2024, juntamente com a França, a Polónia e os Países Baixos.

OS CONVOCADOS DE RANGNICK:

Guarda-redes: Niklas Hedl, Tobias Lawal, Heinz Lindner e Patrick Pentz;

Defesas: Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot ​​​​Trauner e Max Wöber;

Médios: Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsh, Marco Grüll, Florian Kainz, Konrad Laimer Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Mathias Seidl, Nicolas Seiwald e Patrick Wimmer;

Avançados: Marko Arnautovic, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch e Andreas Weimann.