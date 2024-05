Roberto Martínez já escolheu os jogadores que vão representar Portugal no Euro 2024. O selecionador apresentou nesta terça-feira a lista dos 26 para a Alemanha, que tem por base os jogadores utilizados na campanha cem por cento vencedora de Portugal na qualificação.

Entre a experiência e a juventude, a lista inclui quatro jogadores que foram campeões da Europa em 2016 - Cristiano Ronaldo, recordista de jogos e golos em Europeus e que se prepara para um inédito sexto Europeu, Pepe, com 41 anos a preparar-se para a sua nona fase final, e ainda Rui Patrício e Danilo Pereira.

A Liga portuguesa estará representada por seis jogadores, liderada pelo FC Porto, com três. Segue-se o Benfica, com dois, enquanto o campeão nacional Sporting tem apenas Gonçalo Inácio entre os eleitos.

A Premier League é o campeonato que dá mais jogadores à seleção nacional, nove no total, sendo o Wolverhampton, com três, o clube mais representado. Por campeonatos, segue-se a França, com quatro jogadores. Todos do PSG, em absoluto o clube que cede mais futebolistas a Portugal para o Euro 2024.

Em terceiro lugar entre os campeonatos estrangeiros surge a Arábia Saudita, uma representação que seria impensável há alguns anos. Por fim, Espanha e Itália têm dois representantes cada.

Não há estreias absolutas entre os 26, mas há quatro jogadores que se prepararam para jogar a primeira fase final das suas carreiras. São Gonçalo Inácio, João Neves, Francisco Conceição e Pedro Neto

Portugal estreia-se na Alemanha a 18 de junho, frente à Chéquia. A 22 de junho defronta a Turquia, fechando a fase de grupos a 26 de junho com a Geórgia.

O Maisfutebol apresenta aqui, um a um, o perfil de todos os convocados. Estes são os dados e os percursos dos 26 que estarão na Alemanha.

