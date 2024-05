Robert Lewandowski confessa que a possível transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid não vai mudar as aspirações do Barcelona, para a próxima temporada.

Numa entrevista à «Marca», o internacional polaco acredita que a mentalidade da equipa é muito importante para ter sucesso e admite que a perda de pontos em jogos menos «exigentes» foi a chave do insucesso dos catalães, durante a época.

«Ainda não é oficial, mas todos os caminhos levam o Mbappé até ao Real Madrid. Ele é um jogador incrível mas não o tememos, caso se confirme a transferência, vão ficar com uma equipa muito forte. A nossa mentalidade tem de ser a de que não importa quantos jogadores de qualidade o adversário tenha, se trabalharmos todos juntos podemos vencê-los. Temos de tentar estar sempre à frente deles, como aconteceu há duas épocas, em que tivemos jogos em que não ganhámos, mas também não perdemos», começa por referir.

«Esta época, o Real Madrid perdeu poucos pontos, mesmo quando não jogou bem. Venceram muitos jogos com golos nos minutos finais e se queremos ganhar o campeonato temos de vencer sempre, mesmo quando não fazemos um bom jogo», acrescenta o avançado.

Lewandowski aborda ainda a presença do Dortmund na final da Liga dos Campeões e recorda a derrota diante do Bayern no jogo decisivo, quando ainda atuava pelo emblema germânico (2012/13).

«Vou apoiar o Dortmund, joguei uma final pelo clube em Wembley e este é o último jogo do Marco Reus, pode deixar um legado. Para eles é a segunda final da Liga dos Campeões, mas contra o Real Madrid às vezes acontecem coisas que nunca pensamos», admite Lewandowski.