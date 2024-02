O Al Hilal, de Jorge Jesus, vai passar a jogar noutro estádio na condição de visitado.

A Liga saudita aceitou o pedido da equipa do treinador português para mudar-se do Estádio Prince Faisal bin Fahd Sports City para a Kingdom Arena, nas partidas do campeonato.

Este estádio, refira-se, foi o mesmo onde, há uma semana, o Al Hilal venceu o Al Nassr e conquistou a Riyadh Season Cup.

A equipa de Jesus é líder do campeonato saudita, com 53 pontos, enquanto o conjunto de Luís Castro e Cristiano Ronaldo segue na segunda posição, com 46.