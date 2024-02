Pode bem ser um prenúncio para o futuro, e pelo menos a tabela classificativa assim o indica: o Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu esta quinta-feira o Riyadh Season Cup ao vencer na final o Al Nassr (2-0), de Luís Castro.

Num duelo que decidia o vencedor do torneio particular que se realizou na Arábia Saudita – e que contou ainda com a participação do Inter Miami, de Lionel Messi –, a formação de Jesus dominou o encontro e levou a melhor.

De resto, no Al Nassr a novidade foi Cristiano Ronaldo: regressado de lesão, o avançado português foi titular, tal como Otávio. No Al Hilal, também Rúben Neves jogou de início.

FILME E FICHA DE JOGO.

E, verdade seja dita, só deu Al Hilal na primeira parte. Líder do campeonato saudita, a formação orientada por Jorge Jesus dominou a seu belo prazer nos primeiros 45 minutos e até podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais dilatada.

Milinkovic-Savic abriu o marcador aos 17 minutos depois de uma boa jogada coletiva, Al Dawsari fez o 2-0 à meia-hora, com uma grande finalização. Dois belos momentos do Al Hilal que puseram a nu as dificuldades dos homens de Luís Castro no momento defensivo.

Esse 2-0 só não foi ampliado porque Najjar, na baliza, foi brilhando com algumas intervenções de grande nível. Do outro lado, só em cima do intervalo o Al Nassr conseguiu incomodar verdadeiramente Bono – Cristiano Ronaldo, a dois tempos, desperdiçou a hipótese de reduzir.

O jogo partiu na etapa complementar, e isso favoreceu Ronaldo e companhia: bola cá, bola lá e muitos contra-ataques.

Isso permitiu que o Al Nassr tivesse mais aproximações à baliza contrária, e com mais perigo. Ainda assim, faltou arte e engenho aos comandados de Luís Castro para conseguirem um golo que lhes permitisse, pelo menos, reentrar na discussão da partida.

O campeonato vai agora recomeçar, com o Al Hilal na liderança, com mais sete pontos face ao segundo classificado, precisamente o Al Nassr. Se este é um prenúncio do desfecho da liga saudita, teremos de esperar para ver.

Certo é que a vida de Jorge Jesus na Arábia Saudita continua de vento em popa.