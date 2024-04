O Sporting recebeu e venceu o Fundão por 2-1, esta sexta-feira, no Pavilhão João Rocha, em jogo da 22.ª e última jornada da primeira fase da Liga de futsal.

Os leões marcaram por Hugo Neves (5m) e Diogo Santos (19m). Pedro Marques fez o golo dos visitantes (31m).

No jogo grande da jornada, à mesma hora, ao final da tarde, o Benfica bateu o Sporting de Braga por 7-1.

Jacaré (2m), um autogolo de Dudu (12m), um hat-trick de Edmilson Kutchy (26m, 34m, 36m) e dois golos de Gonçalo Sobral (38m, 39m) valeram o triunfo aos encarnados. Bruno Soares (9m) fez o golo dos bracarenses.

Numa ronda em que, nos três primeiros, só podia alterar-se a ordem entre Sporting e Sp. Braga, os leões garantiram o primeiro lugar, fechando a primeira fase com 59 pontos. O Sp. Braga termina em 2.º com 54 pontos e o Benfica, que já tinha o 3.º lugar confirmado à partida para a jornada, fecha com 51 pontos.

No sábado, realizam-se os restantes quatro jogos da jornada: Quinta dos Lombos-Torreense, Belenenses-Ferreira do Zêzere, Candoso-Leões de Porto Salvo e Caxinas-Eléctrico. Em jogo está a disputa entre Torreense, Quinta dos Lombos e Eléctrico por dois lugares no play-off que decide o campeão. Belenenses e Fundão já desceram de divisão e o Fundão garantiu a manutenção, mas não vai ao play-off.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 59 pontos

2.º. Sp. Braga, 54

3.º: Benfica, 51

4.º: Leões de Porto Salvo, 30

5.º: Ferreira do Zêzere, 29

6.º: Caxinas, 28

7.º: Torreense, 27

8.º: Quinta dos Lombos, 26

9.º: Eléctrico, 25

10.º: Fundão, 20

11.º: Belenenses, 14

12.º: Candoso, 0