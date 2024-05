A festa do Sporting campeão, no Marquês, ficou marcada por vários momentos incríveis, como é o exemplo do discurso de Ruben Amorim, a enorme massa adepta ou mesmo o arrepiante momento em que o Marquês cantou «O Mundo Sabe Que», mas um acontecimento que passou despercebido aos olhos da ribalta foi a entrada dura, de carrinho e por trás, de Esgaio ao próprio filho.

Sem qualquer maldade, o lateral do Sporting escorregou enquanto descia as escadas do autocarro e acabou por levar o filho consigo, que sofreu uma entrada por trás, digna de cartão vermelho, mas teve sorte de ser atenuada pelo carrinho de bebé em que era transportado.

De destacar que não houve qualquer lesão, mas apenas alguma diversão por parte dos adeptos que estavam presentes.

Veja o momento: