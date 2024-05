A festa do Sporting no Marquês de Pombal foi longa e contou com vários momentos altos, um dos quais o momento em que se cantou «O Mundo Sabe Que».

Juntos, os milhares de adeptos presentes na famosa rotunda lisboeta e os jogadores leoninos entoaram a canção «roubada» a Frank Sinatra, num momento arrepiante.

O Sporting, recorde-se, sagrou-se no domingo o novo campeão nacional, depois da derrota do Benfica em Famalicão.