Depois de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, outra figura do passado do Sporting deu os parabéns pela conquista do título: Peter Schmeichel.

«Mais uma vez campeões. Parabéns ao clube, aos jogadores e a todos os adeptos maravilhosos. Vemo-nos no próximo ano na Liga dos Campeões», escreveu o antigo guarda-redes, nas redes sociais.

Minutos antes, Schmeichel já havia partilhado uma publicação dos leões, na qual também deus os parabéns ao emblema de Alvalade.