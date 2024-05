Minutos após o Sporting ter garantido o título de campeão nacional, Bruno Fernandes fez questão de partilhar uma mensagem nas redes sociais a felicitar o ex-clube.



O internacional português do Manchester United partilhou uma publicação do clube leonino com uma mensagem alusiva à conquista do campeonato. O médio recorreu a um «emoji» de um leão e a um coração para parabenizar o Sporting.