Bruno Fernandes está em dúvida para a visita do Manchester United ao terreno do Crystal Palace, na próxima segunda-feira.

Na antevisão ao encontro, Erik Ten Hag explicou que o internacional português teve um problema durante o jogo com o Burnley, apesar de ter jogado os 90 minutos.

«Depois do jogo com o Burnley, tivemos um problema com o Bruno Fernandes. Ele está em dúvida para a visita ao Crystal Palace, mas todos sabemos como é o Bruno, nunca o podemos descartar de nenhum jogo. Sei que ele vai fazer tudo o que puder para estar disponível», explicou o técnico.

Muito afetado pelas lesões ao longo da temporada, Ten Hag deixou também em cima da mesa a possibilidade de McTominay, Jonny Evans e Rashford ficarem de fora e confirmou o regresso de Anthony Martial aos treinos.