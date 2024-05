O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, afirmou esta terça-feira que a primeira tarefa que quer implementar desde já no clube está relacionada com os adeptos e simpatizantes tornarem-se sócios do clube, apontando à «facilitação» do processo e à forma como terá que (e deverá) ser feito.

«Gostava de lançar o mais breve possível uma facilitação e angariação de novos sócios do FC Porto. Este é um momento mágico para o clube, muitas pessoas estão a tornar-se associadas do FC Porto. O processo é lento, papel e caneta, demora. E fosse o mesmo digital, rápido e eficaz, os números teriam sido muito superiores. Claro que estes processos de transformação digital demoram sempre um pouco. Será uma responsabilidade do Tiago Madureira [ndr: vice-presidente da direção]. Um dos seus principais pontos de ordem de trabalho é renovar todo o clube na parte digital», afirmou Villas-Boas, respondendo também sobre os dossiers que mais o preocupam nesta altura.

«Neste momento há muita informação, troca de contratos, para analisar do ponto de vista jurídico em todos os sentidos. É um processo extenso, de vários dossiers. Depois há uma responsabilidade sobre a tesouraria, que é importante. E iniciar os contactos com poder total para encontrar essas soluções para o futuro do clube. Passo a passo, vamo-nos apoderando de toda a documentação, tomar as melhores decisões, seja da academia, do contrato com a Ithaka, do contrato com a Legends, reavaliação do estádio, renovações recentes. Tudo isto é informação sensível», assumiu Villas-Boas.

Esta terça-feira, Villas-Boas tomou posse como o 32.º presidente da história do FC Porto, numa cerimónia em que deixou um recado a elementos da SAD a propósito da relutância na transição de poderes, garantindo que só aceitaria uma entrada dos seus vice-presidentes na administração da SAD com «poder total executivo e de veto» e justificando também as ausências do treinador Sérgio Conceição e do capitão da equipa principal de futebol, Pepe, com o facto de a equipa ter treinado na manhã desta terça-feira.

Ainda sobre outro dos dossiers relevantes, o da academia na Maia ou o Centro de Alto Rendimento no Olival, Villas-Boas confirmou que já existiram conversas com os presidentes das Câmaras Municipais de Gaia e da Maia, garantindo que «a decisão tomada» será a melhor para o futuro do FC Porto.