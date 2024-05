André Villas-Boas é o novo presidente do FC Porto, depois de ter tomado posse, esta terça-feira, e ter oficializado a sucessão a Jorge Nuno Pinto da Costa.

Com várias presenças notórias na tribuna VIP do Estádio do Dragão, fez-se notar a ausência de Sérgio Conceição, treinador da equipa principal, e Pepe, capitão dos azuis e brancos. Após a cerimónia, e em entrevista aos jornalistas, André Villas-Boas esclareceu a questão.

«Amanhã (quarta-feira) ou quinta-feira deslocar-me-ei ao Olival. Alinharei agora com a equipa principal, para fazer a apresentação do que é a nova direção do clube aos jogadores. Os jogadores hoje (terça-feira) tinham treino. É essa a razão pelas quais o capitão da equipa e o treinador não estiveram presentes na tomada de posse. Fizemos questão para que estivessem presentes todos os treinadores e capitães de equipa, de todas as modalidades», começou por dizer.

«Sem afetar nunca os compromissos da equipa, iremos fazer a nossa apresentação no Olival e dar início às conversas de construção de um futuro do FC Porto», concluiu.