O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, confirmou que já existiram reuniões com os presidentes das Câmaras Municipais de Gaia e da Maia, a propósito da construção da nova academia do FC Porto, garantindo que a decisão que for tomada será «a melhor para o futuro», apesar de constatar as diferenças entre o projeto que propôs no Olival e o que Pinto da Costa apresentou para a Maia.

«Para já, houve conversas iniciais com os dois presidentes da Câmara [ndr: Gaia e Maia], que correram bastante bem. Há abertura dos dois para construção dos projetos. São dois projetos que como bem sabem, não têm muito a ver um com o outro. Sobretudo do ponto de vista da unidade, velocidade de construção e custo de obra. Gradualmente, vamos tomando conta dos dossiers para tomar a melhor decisão», afirmou Villas-Boas, no Estádio do Dragão, aos jornalistas, após a tomada de posse como o 32.º presidente da história do FC Porto.

«Ontem [ndr: segunda-feira], tivemos uma reunião com o arquiteto Manuel Salgado para perceber todo o entendimento da academia da Maia e a verdade é que ainda preciso orçamentá-la, ter o projeto financeiro para a mesma e escolher a melhor solução para o futuro do FC Porto. São dois projetos bem diferentes, um de uma execução mais veloz, eficaz e unitária e o outro uma obra que bem dignifica o FC Porto e a sua formação, mas com outro tipo de custos e considerações. Máxima atenção a ambos os projetos, a decisão que for tomada será a melhor para o futuro do FC Porto, isso não tenho dúvida», concluiu Villas-Boas, que também abordou esta terça-feira os objetivos desportivos.

«O FC Porto tem de encontrar-se rapidamente com o título nacional. Somos uma equipa feita para vencer, com um currículo invejoso e um legado que nos é deixado de grande responsabilidade», sublinhou, admitindo que, ao contrário das modalidades, o processo de transição com a equipa de futebol, pertencente à SAD, é «mais sensível».

«As modalidades pertencem ao clube e o Mário Santos já está em funções, evidentemente com algumas considerações e restrições. Na equipa de futebol é um processo mais sensível, estamos a falar da SAD. No entanto, não será impeditivo para iniciarmos as reuniões que temos a fazer. Eu conto, nesta semana, apresentar-me e à minha equipa no Olival, aos jogadores, e a partir daí começar a construção do futuro do FC Porto», finalizou.