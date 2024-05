André Villas-Boas tomou, esta terça-feira, posse como 32.º presidente do FC Porto. No longo discurso, Villas-Boas deixou palavras de agradecimento e reconhecimento «pela obra» do presidente cessante mas deixou um recado à administração da SAD liderada por Pinto da Costa.



«Não poderia deixar de terminar este discurso sem fazer um apelo ao bom senso da administração da SAD do F. C. Porto. A vossa renúncia não seria jamais considerada um ato de fuga, mas sim, um ato nobre que vos elevaria. O clube não tem dois presidentes, tem um presidente eleito pela vontade expressa dos sócios. Atrasar o inevitável é adiar a construção de um F. C. Porto mais forte de futuro e estou seguro de que é isso que vossas excelências desejam. Só há um Porto! Viva o FC Porto!», disse no fim da sua intervenção.





