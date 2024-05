Durante a cerimónia de tomada de posse como novo presidente do FC Porto, Villas-Boas apelou à renúncia dos administradores da SAD portista. Depois da passagem de testemunho, Pinto da Costa respondeu ao seu sucessor, sublinhou que ainda não se demitiu a pensar «nos interesses» do clube e na conquista da Taça de Portugal.



«Não peço renúncia por fuga ou para que digam que é ato nobre. Penso nos interesses do FC Porto», disse, em declarações à SIC, defendendo que a sua presença no banco vai influenciar a prestação da equipa na final da Taça de Portugal contra o Sporting.



«A minha presença junto da equipa na final da Taça de Portugal poderá ser uma ajuda para a conquista da Taça. Seria uma mudança abrupta no futebol quando ainda ninguém falou com o treinador e com os jogadores. Não seria positivo. Se fosse ao contrário, teria saído», acrescentou.



Pinto da Costa contrariou ainda a posição da nova direção e referiu que esta já tem na sua posse todos os dossiers para tomar decisões futuras.



«Não percebo na medida em que eles têm todos os dossiers possíveis de todas as questões que levantaram e têm acesso a todos os serviços. Entrave? Nenhum. Eles têm visto tudo, receberam todos os dossiers, tudo o que está pendente, o que se deve e o que se tem a receber. Dizer que não podem preparar a época... mal foram eleitos e já tinham o Zubizarreta contrato. Isso é preparar a época. Não é por oficialmente não terem tomado posse que não podem contratar jogadores porque já estão a mandar. Mas acho que os treinador e o jogadores sentem que a minha presença no Jamor será um acréscimo positivo para os incentivar a ganhar», argumentou.



O histórico dirigente dos dragões desvalorizou ainda os elogios que recebeu de Villas-Boas aquando da tomada de posse.



«Os elogios eram previsíveis. É um proforma. Até aceito que sejam sinceros da parte dele, mas da parte de muitos que o aplaudiram é um pouco de hipocrisia porque conheço-os bem», atirou, aproveitando a ocasião para referir ue vai assistir ao dérbi com o Boavista ao lado de AVB.



«Não há animosidade nenhuma como se viu ainda hoje. Vamos estar todos no camarote no jogo com o Boavista. Seria ridículo haver animosidade agora.»



Questionado sobre o ato eleitoral, Pinto da Costa assumiu que a nova lista «terá muitos desafios» e que as pessoas «tiveram a mudança que queriam». «Creio que vai ser uma mudança para melhor. Mudar para ficar pior ou igual, não vale a pena. Conheço bem o André e não tenho dúvidas de que vai levar o clube para a frente», concluiu.