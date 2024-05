Hansi Flick chegou a Barcelona na manhã desta terça-feira e foi visto pela imprensa espanhola a entrar e sair de uma unidade hoteleira, sempre discreto, na parte de trás da carrinha que o transportava.

O treinador alemão, de 59 anos, vai suceder a Xavi no comando técnico dos «blaugrana» e já esteve na cidade desportiva a conhecer as instalações do novo clube, juntamente com Pini Zahavi, o seu agente. Além disso, reuniu com o presidente Joan Laporta e com o diretor desportivo Deco.

Segundo o Sport, o Barça chegou a um acordo para a desvinculação de Xavi e Flick deverá ser apresentado oficialmente na manhã de quarta-feira, sem que haja espaço para a habitual conferência de imprensa.

As imagens de Flick em Barcelona: