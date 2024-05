O Barcelona fechou a temporada com um triunfo por 2-1, este domingo, no reduto do Sevilha.

No adeus de Xavi como treinador dos «blaugrana», o marcador abriu aos 15 minutos, quando João Cancelo, de pé esquerdo, assistiu Robert Lewandowski para golo.

A equipa da Andaluzia conseguiu reduzir ainda antes do intervalo, pelo avançado marroquino Youssef En Nesyri (31m), com uma finalização de ângulo apertado.

O Barcelona saltou de novo para a frente do marcador em cima da hora de jogo, através de um excelente remate de fora da área de Fermín López, que colocou a bola junto ao poste direito de Orjan Nyland.

João Félix ainda alinhou na última meia-hora de encontro, ao passo que Cancelo foi substituído aos 84 minutos. Os internacionais portugueses ainda têm o futuro indefinido, mas deverão ter feito o último jogo com a camisola do Barça.

Os catalães terminam, assim, a liga espanhola na segunda posição, com 85 pontos, menos dez do que o campeão Real Madrid. Já o Sevilha, com uma temporada muito aquém das expectativas, ficou no 14.º posto, com 41 pontos.

Também este domingo, o Valência foi a Vigo empatar a dois golos com o Celta.

Thierry Correia e André Almeida foram titulares na equipa «ché» e o lateral luso até teve intervenção direta no lance do 1-0, aos cinco minutos, que resultou no autogolo de Carlos Domínguez.

No segundo tempo, Iago Aspas (49m) reduziu de penálti, mas Alberto Mari (60m) voltou a colocar os visitantes na frente, também de penálti. Contudo, dois minutos depois, Douvikas fixou o resultado.

Nos outros jogos do dia, Samu Costa não saiu do banco na vitória do Maiorca em casa do Getafe (2-1) e o Las Palmas empatou a um golo na receção ao Alavés.

