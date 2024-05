O Galatasaray é campeão turco!

A equipa de Istambul precisava de apenas um empate para chegar aos 24 campeonatos, mas venceu por 3-1 na visita ao Konyaspor, na derradeira jornada.

Com Sérgio Oliveira em campo na reta final, o Galatasaray contou com um bis de Mauro Icardi (29m e 51m), o melhor marcador do campeonato (25 golos), que teve um momento de génio no segundo golo.

Berkan Kutlu apontou o terceiro tento do Galatasaray, enquanto Louka Prip reduziu para os anfitriões.

Também este domingo, o Fenerbahçe goleou o despromovido Istanbulspor (6-0), mas acabou a três pontos do campeão e é pela terceira época consecutiva segundo classificado.