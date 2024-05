O Southampton está de volta à Premier League!

Os «saints» venceram o Leeds por 1-0 em Wembley, este domingo, na final do play-off do Championship e estão de regresso ao principal escalão do futebol inglês, apenas um ano depois de terem descido.

Adam Armstrong, à passagem dos 24 minutos, apontou o único golo da partida.

O Southampton junta-se a Leicester e Ipswich na subida à Premier League, ao passo que Luton Town, Burnley e Sheffield United caem para o Championship.

Veja o golo de Armstrong: