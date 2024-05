O golo de Bruno Fernandes frente ao Burnley, em Turf Moor, está entre os nomeados para melhor da Premier League 2023/24.



A 23 de setembro, o português resolveu o duelo do Manchester United no terreno dos «clarets» com um pontapé de primeiro de ângulo apertado. O médio dos red devils concorre à distinção juntamente com Mitoma (Brighton), Kobbie Mainoo (Man. United) , Marcus Rashford (Man. United), Alejandro Garnacho (Man. United), Mac Allister (Liverpool) Mitoma, Ghoddos (Brentford), Oscar Bobb (Man. City), Cole Palmer (Chelsea) e Moises Caicedo (Chelsea).



Veja todos os golos candidatos ao prémio: