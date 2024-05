Bruno Fernandes foi associado a uma possível saída do Manchester United no final da temporada. Após a vitória contra o Newcastle, o internacional português abordou os rumores sobre uma eventual transferência de forma esclarecedora.



«Ficarei aqui enquanto o clube me quiser e sinto que o clube quer que eu seja parte do futuro. Se por algum motivo eles não me quiserem, vou embora», frisou, em declarações à Sky Sports.



De resto, já na véspera do embate com os «magpies», Ten Hag tinha sublinhado que o internacional português é «muito importante» para os red devils.