O Sp. Braga é o mais forte interessado na contratação de Chiquinho. O Maisfutebol sabe que o emblema minhoto já iniciou conversações com o Wolverhampton por um empréstimo com opção de compra.

A princípio, o jovem extremo é aguardado para arrancar a pré-época com o clube inglês, com o qual tem contrato até junho de 2026, mas a equipa agora dirigida por Daniel Sousa quer o quanto antes acelerar as negociações.

Emprestado ao Famalicão na temporada passada, tendo feito 27 partidas e cinco golos, o jogador também está na mira do Sporting, que, por sua vez, fez até agora apenas uma sondagem informal, através de intermediários.

Chiquinho, de 24 anos, foi formado no Sporting e ganhou destaque em Portugal ao defender o Estoril, no qual atuou entre 2019 e 2022.